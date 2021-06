Sommerliche Leichtigkeit fürs ganze Haus

Anthurien in Weiß und Pastelltönen

brilon-totallokal: Es ist doch einfach fantastisch, wenn die Tage lang und warm sind und es draußen überall üppig grünt und blüht … Kein Wunder, dass man von der sommerlichen Natur nicht genug bekommen kann! Auch die eigenen vier Wände möchten wir dann blumenprächtig schmücken und zum Glück gibt es im Handel ja auch viele tolle Topfpflanzen für drinnen. Ob nun die klassischen Hortensien, die romantischen Begonien oder die extravaganten Bromelien – die Auswahl ist abwechslungsreich und vielfältig. Zu den bekanntesten und beliebtesten blühenden Zimmerpflanzen gehören natürlich auch die exotischen Anthurien.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts, kurz nachdem die Schönheiten von europäischen Naturforschern in den tropischen Regenwäldern Mittel- und Südamerikas entdeckt wurden, traten sie bei uns ihren Siegeszug als Zimmerschmuck an und sind seitdem nicht mehr aus den Wohnungen wegzudenken. Aus gutem Grund, denn die Pflanzen sind nicht nur dankbare und treue Mitbewohnerinnen, sondern sie trumpfen auch mit einem faszinierenden Alleinstellungsmerkmal auf: Farbige Hochblätter, die auf langen Blütenstielen thronen und sich deutlich von dem oft glänzenden, dunklen Laub abheben. Je nach Sorte entwickeln sie sich unterschiedlich groß und können herz-, ei- oder bandförmig sein. Allen gemein ist, dass sich aus ihrer Mitte ein auffälliger Blütenkolben erhebt, der charakteristisch für die gesamte Familie dieser Aronstabgewächse ist. Dank jahrzehntelanger Züchtungen sind heute nicht mehr nur Sorten mit Hochblättern in den klassischen Rottönen erhältlich. Das Farbenspektrum der Pflanzen ist riesig und im Angebot finden sich sogar mehrfarbig gemusterte Varianten. In der warmen Jahreszeit sind bei uns vor allem zarte Pastellfarben, Creme oder Weiß gefragt. Sie bringen sommerliche Leichtigkeit und Frische nicht nur in die Wohnstuben, sondern auch in Küchen und Bäder.

Klettern die Temperaturen in den nächsten Monaten wieder deutlich in die Höhe, macht das den Anthurien gar nichts aus. Da die Pflanzen ursprünglich aus tropischen Regionen stammen, sind sie von Natur aus an Hitze angepasst. Trotzdem sollten Anthurien nicht unbedingt in der prallen Sonne stehen. Ein halbschattiges Plätzchen ist für sie ideal. Wird die Topferde dann auch noch gleichmäßig feucht gehalten und darauf geachtet, dass keine Staunässe entsteht, danken es die Exotinnen mit immer neuen Blüten, an denen man lange Freude hat. Übrigens nehmen es die Anthurien überhaupt nicht übel, wenn man hin und wieder den einen oder andern Blütenstiel abschneidet, um ihn als Tischdekoration in eine Vase zu stellen. Im Gegenteil, das spornt die Pflanze an, weitere zu produzieren.

