Studieren an der Fachhochschule Südwestfalen

Viele Infoveranstaltungen für Studieninteressierte im Juni

brilon-totallokal: Iserlohn/Meschede: Mit verschiedenen Infoveranstaltungen informiert die Fachhochschule Südwestfalen im Juni über ihr Studienangebot im Bachelor- und Masterbereich. Ein Schwerpunkt ist das Angebot an berufsbegleitenden Verbundstudiengängen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Informatik und Maschinenbau.

Los geht es am Donnerstag, 10. Juni 2021 mit zwei Veranstaltungen. Die Allgemeine Studienberatung informiert ab 17.00 Uhr über die Bachelorstudiengänge der Hochschule und gibt wichtige Hinweise zu den jeweiligen Voraussetzungen der Studiengänge und Tipps zur Bewerbung.

Der neue berufsbegleitende Master-Verbundstudiengang Angewandte Künstliche Intelligenz präsentiert sich ebenfalls am 10. Juni ab 18.00 Uhr. Der Studiengang richtet sich an Absolventinnen und Absolventen eines technischen, naturwissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs, die bereits Expertenwissen in Anwendungsgebieten der KI erworben haben. Das berufsbegleitende Masterstudium in Künstlicher Intelligenz ermöglicht eine kostengünstige Höherqualifizierung. Für das Studium sind keine Vorkenntnisse in Informatik erforderlich.

Am 12. Juni stellt sich ab 9.00 Uhr der berufsbegleitende Bachelor-Verbundstudiengang Angewandte Informatik mit seinen Studienrichtungen Anwendungsentwicklung, Systemintegration und Künstliche Intelligenz vor.

Für alle, die noch unschlüssig bei der Studienwahl sind, führt die Allgemeine Studienberatung am 17. Juni ab 17.00 einen Workshop zur Studienorientierung durch. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit dem Thema “Studium” und lernen dabei erste Schritte auf dem Weg zu einem passenden Studiengang kennen. Dabei spielen die individuellen Fähigkeiten und Stärken jedes Einzelnen eine wichtige Rolle.

Diejenigen, die berufsbegleitend einen Masterabschluss im Maschinenbau erwerben möchten, können sich auch am 17. Juni über Inhalte und Aufbau des Studiums informieren. Die Online-Veranstaltung findet als Liveschaltung aus dem Labor für Umformtechnik und Fügetechnik mit Vorstellung der aktuellen Forschung statt.

Am 24. Juni beteiligt sich die Fachhochschule Südwestfalen ab 17.15 Uhr an der landesweiten Aktion „Langer Abend der Studienberatung“ mit verschiedenen Veranstaltungen und Sprechstunden für Studieninteressierte.

Alle Veranstaltungen finden online statt. Weitere Informationen und die Zugangsdaten zu den einzelnen Veranstaltungen finden sich im Veranstaltungskalender unter www.fh-swf.de.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon