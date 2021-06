Erstmalig Angebot einer SommerUni in der Erwachsenenbildung

brilon-totallokal: Kirchenkreis: Die Evangelische Erwachsenenbildung Soest-Arnsberg bietet vom 5. bis 9. Juli die „SommerUni 21“ an. Die Vorlesungen findet im Gemeinsamen Kirchenzentrum in Meschede – Kastanienweg 6 – jeweils ab 11 Uhr statt.

Unter dem Motto „Einfach mal Probieren und Studieren“ wird der Studiengang „Theologie für Einsteiger:innen“ angeboten. Die „SommerUni 21“ richtet sich an Interessierte, die im Thema unerfahren sind. Komplexe Themen werden auf einfache, verstehbare Weise vorgestellt und diskutiert.

Susanne Schulze, Projektleiterin: „Mit dem Studium der Theologie wird eine Brücke zwischen Glauben und Wissenschaft betreten. Für Gemeindemitglieder eröffnet sich die wissenschaftliche Seite in der Regel nicht automatisch, nur manchmal lässt eine Predigt sie erahnen.“

Die „SommerUni 21“ macht genau das zum Thema: Die Vorlesungen bringen zur Sprache, was in der Regel in den Predigten nicht vorkommt, aber oft Grundlage ist. Es werden neue Forschungserkenntnisse vorgestellt und der Grenzbereich zwischen Glauben und Wissenschaft ausgelotet.

Die Eröffnungsvorlesung wird von Superintendent Dr. Manuel Schilling gehalten und folgt der Fragestellung: „Theologie!? – Kann man das essen?“

Ähnlich pointiert wird an den folgenden Tagen über die Tücken des Hebräischen Alphabets, die kleine Hüpfer durch die Kirchengeschichte, Gottes erster Schöpfung Frau Sophia referiert . „Wieviel wiegt ein Leben?“ ist ebenso eine Fragestellung, wie „Frauen und das (letzte) Wort“.

Auf dem Uni-Campus bieten sich Gelegenheiten, nach den Vorlesungen in kleinen Gruppen weiter zu diskutieren. Ein täglich wechselnder Imbiss und Getränke werden zum Selbstkostenpreis abgegeben.

Kirchliche Fachbereiche und Aktionsbündnisse beteiligen sich am Campusleben. Ebenso können sich Berufsein- und -umsteiger:innen über kirchliche Ausbildungen und Berufsbilder informieren.

Für die Durchführung der Veranstaltungen gilt die dann gültige Corona-Schutzverordnung. Die Veranstaltungen der SommerUni sind kostenfrei. Anmeldungen sind erforderlich und ab sofort möglich unter Ev. Erwachsenenbildung Soest-Arnsberg – Sandra Mertmann-Eikeler – 0291 – 952 982 -20 oder [email protected]

Das Vorlesungsverzeichnis kann über die gleiche Adresse angefordert werden.

Quelle: Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg

