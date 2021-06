Bilderbuchkino digital

Am Donnerstag, den 17. Juni 2021 lädt die Stadtbibliothek Brilon wieder zum „Online-Bilderbuchkino“ ein. Um 17 Uhr erzählt Steffi über die Online-Plattform Webex die Geschichte „Eselin Evelyn entdeckt den Südpol“ von Ulla Mersmeyer.

brilon-totallokal: Am Freitag, den 18. Juni 2021 wird die digitale Veranstaltung ein weiteres Mal morgens um 10 Uhr angeboten.

Familien, Kindergartengruppen und Betreuungsgruppen, die gerne teilnehmen möchten, melden sich bitte in der Stadtbibliothek Brilon an, entweder telefonisch unter 02961 / 794460 oder per Email unter [email protected]. Das Vorleseangebot richtet sich an Kinder im Vorschulalter.

Mit diesen beiden Online-Angeboten beteiligt sich die Stadtbibliothek Brilon am bundesweiten Digitaltag am 18.6.2021.

Die Initiative “Digital für alle” hat den Digitaltag ins Leben gerufen. Der Digitaltag soll Digitalisierung mit zahlreichen Aktionen für alle Bürgerinnen und Bürger alltagsnah erlebbar machen. Durch verschiedene Veranstaltungsformate von Vereinen, Behörden und Unternehmen schafft der Digitaltag eine Plattform, um die unterschiedlichen Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten und zu diskutieren. Bei der Organisation der Veranstaltungen und Aktivitäten können sich alle einbringen. Eine Übersicht der unterschiedlichen Aktionen, die bundesweit stattfinden, gibt es auf der Webseite https://digitaltag.eu.

Die Stadtbibliothek Brilon bietet das digitale Bilderbuchkino seit dem Lockdown im vergangenen Winter an. Insbesondere die Kindergärten der Region nehmen dieses online-Angebot sehr gerne an.

Kontakt: Ute Hachmann, Leitung Stadtbibliothek Mail: [email protected]

