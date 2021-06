Fotoshooting zum Start des Sommerleseclubs

Fotoshooting zum Start des Sommerleseclub 2021 in der Stadtbibliothek Brilon

brilon-totallokal: Der Sommerleseclub ist eines der größten Leseförderprojekte des Landes. Er ist ein Projekt des Kultursekretariates NRW Gütersloh und wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Der Club findet NRW-weit in über 100 Bibliotheken statt.

Der Sommerleseclub in Brilon startet am Dienstag, den 15. Juni 2021 in der Stadtbibliothek. Bis zum Ende der Sommerferien stehen Lese- und Hörspaß, Kreativität und zahlreiche Aktionen auf dem Programm.

Der Club ist offen für alle, die gerne lesen. Der Schwerpunkt der Teilnehmer liegt bei Kindern und Jugendlichen, aber auch Kleinkinder und Erwachsene sind herzlich willkommen. Die Bibliothek freut sich auf Lese-Teams von bis zu fünf Personen.

Kinder, Jugendliche und Familien, die als Team teilnehmen, sind am Donnerstag, den 17. Juni 2021 sehr herzlich zum ersten Team-Fotoshooting in den Kneippgarten vor der Stadtbibliothek Brilon eingeladen. Hier stehen Charlotte Böddicker und Christina Wegener bereit, um coole Schnappschüsse für das Leselogbuch zu machen. Das Angebot ist kostenfrei und wird von 15 bis 17 Uhr angeboten. Zu dieser Aktion ist keine Anmeldung erforderlich. Die Volksbank Brilon Büren Salzkotten und die Firmen Egger und Oventrop unterstützen schon seit vielen Jahren diese große Briloner Leseförderaktion.

Die Stadtbibliothek Brilon ist dank der sinkenden Inzidenzen wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Ein Besuch der Bibliothek ist ohne Test- oder Impfnachweis zu folgenden Zeiten möglich: Dienstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 10 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr möglich. Eine Registrierung ist allerdings notwendig. Den kontaktlosen Abholservice bietet die Bibliothek gerne weiterhin an.

Weitere Infos unter www.stadtbibliothek-brilon.de oder Tel. 02961 / 794460.

