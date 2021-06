Neuer Anlauf: Forsthauskonzert

MARS spielt am 13.06.2021 im Forsthaus

brilon-totallokal: Am vergangenen Wochenende wurden die angekündigten Forsthauskonzerte wegen unklarer Wetterprognosen einerseits, sowie ungemütlichen Witterungsbedingungen andrerseits, abgesagt.

Auf ein Neues heißt es nun Sonntag den 13. Juni am „Forsthaus Waldsee“ beim Freibad Gudenhagen in Brilon. Von 15 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit, sich bei Lifemusik vom Forsthausteam in der weitläufigen Aussengastronomie, verwöhnen zu lassen.

Die Musik liefert MARS.

Quelle: Michael Rosenkranz

