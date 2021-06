Oventrop gewinnt höchste Auszeichnung des German Brand Award

Oventrop gewinnt als „Best of Best“ in der Kategorie „Brand Revival of the Year“ höchste Auszeichnung des German Brand Award 2021

brilon-totallokal: Zum sechsten Mal haben der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken mit dem German Brand Award ausgezeichnet, einem der wichtigsten deutschen Markenpreise. Mit ihm werden Unternehmen gewürdigt, die sich durch eine vorbildliche Markenführung, nachhaltige Kampagnen und außergewöhnliche Marketingprojekte trennscharf vom Wettbewerb abheben.

Oventrop wurde als „Best of Best“ in der Kategorie „Brand Revival of the Year“ ausgezeichnet und gehört

damit zu den großen Gewinnern des renommierten Wettbewerbs. Des Weiteren erhielt das Unternehmen eine

Auszeichnung in Gold.

Seit 170 Jahren ist Oventrop der Partner für effizientes Heizen und Kühlen sowie sauberes Trinkwasser. Im Jahr

2018 beschloss das Familienunternehmen, seine Marke weiterzuentwickeln, um auf die wachsenden

Marktanforderungen zu reagieren. Mit einer neuen Markenpositionierung wurde der Grundstein für einen

ganzheitlichen Marken-Relaunch gelegt. So hielt eine fokussierte Leitidee Einzug in alle Unternehmensbereiche

und Kontaktpunkte – vom Produkt- und Serviceangebot bis hin zum Corporate Design.

„Im Zuge des digitalen Wandels wächst das Bedürfnis der Endkunden, Installateure und Planer nach Komfort,

Unterstützung und Einfachheit. Das Unternehmen Oventrop hat das nicht nur erkannt, sondern

dementsprechend konsequent und zeitgemäß gehandelt, indem es seine Unternehmenswurzeln in einer

starken Marke wiederbelebt hat. Das Resultat ist ein auf einer fundierten Markenstrategie aufbauendes frisches

Markendesign, das die entscheidenden Themen Modularität und Partnerschaft in allen Dimensionen für die

Zielgruppen erlebbar macht. Ein hervorragendes Beispiel für exzellente, ganzheitliche Markenarbeit –

durchweg sauber und professionell umgesetzt bis hin zu den konsequent aus der Strategie abgeleiteten

Gestaltungselementen“, so die Begründung der Jury.

Darüber hinaus erhielt das Unternehmen in der Kategorie „Excellent Brands: Heating & Bathroom“ die Auszeichnung „Gold“, den zweithöchsten Preis des German Brand Award.

„Wir regeln das“ lautet treffend der Claim von Oventrop – ein als originelles Wortspiel verpacktes

Markenversprechen, das die Positionierung der Marke als Problemlöser perfekt auf den Punkt bringt. Ebenso

nachvollziehbar spiegelt der aktuelle Auftritt die Modularität der Produktwelt wider. Eine bis ins Detail

konsequent weiterentwickelte Marke, die vom Produktdesign bis zum Kommunikationsdesign wie aus einem

Guss wirkt, flexibel ist und dabei einen ausgesprochen modernen, professionellen und nicht zuletzt auch

sympathischen Eindruck vermittelt, begründet die Jury ihre Entscheidung, hier „Gold“ zu vergeben.

Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche

Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus.

Rat für Formgebung Der Rat für Formgebung zählt zu den weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Seinem Stifterkreis gehören aktuell mehr als 350 Unternehmen an. Der Rat für Formgebung wurde 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet, um die Designkompetenz der deutschen Wirtschaft zu stärken. Seine vielseitigen Aktivitäten verfolgen ein Ziel: die nachhaltige Steigerung des Markenwerts durch den strategischen Einsatz von Design und Innovation zu kommunizieren.

Info zum Unternehmen: Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und hygienisch sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.

Fotocredits: Oventrop GmbH & Co. KG

Quelle: Oventrop GmbH & Co. KG

