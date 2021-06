VHS BMO mit Outdoor-Yoga zum Welt-Yogatag

Der 21. Juni wurde von den Vereinten Nationen (UNO) zum offiziellen Welt-Yogatag erklärt. Der Welt-Yogatag soll jedes Jahr auch ein Tag des Friedens sein, ein Tag der Verbundenheit und Einheit.

brilon-totallokal: Hier schließt sich die VHS BMO für ihren Outdoor-Yoga-Kurs am Montag, 21. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr an. Im Kreishaus-Park in Brilon erarbeiten die Teilnehmenden verschiedene Sonnengrüße, um den perfekten, individuellen Sonnengruß zu finden.

Die Stunde richtet sich an Teilnehmende, die bereits geringe Yoga-Vorkenntnisse, etwa aus anderen Yogakursen bzw. Workshops, mitbringen. Der Kurs findet bei -fast- jedem Wetter statt.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

