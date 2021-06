Einladung zur Generalversammlung Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte

brilon-totallokal: Wülfte: Die Mitglieder der Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte sind am Samstag, den 26.06.2021 ab 20:00 Uhr zur Generalversammlung in die Schützenhalle eingeladen. Die Generalversammlung wird unter der aktuellen CoronaSchVO in unserer Schützenhalle durchgeführt. Wir weisen alle teilnehmenden Schützen daraufhin, das Maskenpflicht während der Versammlung gilt (mind. medizinischer Mundschutz oder FFP-2 Maske).

Nähere Informationen können an der Infotafel Wülfte und auf der Internetseite „ www.schuetzen-wuelfte“ nachgelesen werden.

Quelle: Christian Göke – Schützenbruderschaft St. Anna Wülfte 1828 e.V.

