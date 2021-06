POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbruch in holzverarbeitenden Betrieb

brilon-totallokal: Brilon: In der Zeit zwischen Samstag und Montag brachen unbekannte Täter in einen holzverarbeitenden Betrieb auf der Straße “Hinterm Gallberg” ein. Auf unbekannte Weise drangen die Täter in das Firmengebäude ein. Hier brachen sie eine Tür zum Bürotrakt auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über die Diebesbeute kann bislang keine Angabe gemacht werden.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

