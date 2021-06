Auf den Spuren jüdischen Lebens in der Region

Dorfspaziergang und E-Bike-Tour im Juli

brilon-totallokal: 2021 wird die 1700-jährige Existenz jüdischen Lebens auf deutschem Boden begangen. Im Hochsauerlandkreis sind leider nur noch Spuren vergangenen jüdischen Lebens zu finden. Doch gibt es auch im Jahr 2021 lebendige jüdische Gemeinden in Westfalen.

Vier Veranstaltungen, zwei davon in der ersten Hälfte der Sommerferien, werfen den Blick auf jüdisches Leben in der Region. Von Ortsheimatpfleger*innen und Fördervereinen instandgehaltene jüdische Friedhöfe und Gotteshäuser bezeugen vergangenes Leben jüdischer Menschen. Eine Ortsbesichtigung und eine E-Bike-Tour führen an solche Stätten im Osten des HSK.

Im Rahmen einer Exkursion nach Unna lädt die liberale jüdische Gemeinde haKochaw zur Teilnahme an einer Synagogenführung, einem Schabbat-Gottesdienst und einer anschließenden Kiddusch-Feier ein. Dabei können die Teilnehmenden Einblicke in gegenwärtiges jüdisches Leben bekommen. Außerdem macht ein Konzert mit der Sängerin Esther Lorenz jüdische Kultur in ihrer Vielfalt hörbar.

Beim Dorfspaziergang in Padberg stehen der Besuch der ältesten Fachwerksynagoge Deutschlands in der ehemaligen Stadt Padberg und der Besuch des jüdischen Friedhofs in Beringhausen auf dem Programm. Ortsheimatpfleger Norbert Becker übernimmt die Führung durch die Synagoge und über den Friedhof. Abhängig von den dann geltenden Corona-Schutzbestimmungen ist auch eine Einkehr im Heimatsstübchen bei Kaffee und Kuchen geplant.

Datum: 4. Juli 2021, 16.00-18.15 Uhr, Korbacher Str. 2, 34431 Marsberg,

Kursleitung: Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer,

Referenten: Norbert Becker und Pfarrer Dietmar Schorstein,

Teilnehmerbeitrag: 15 Euro € (für Verpflegung und Unterstützung des Fördervereins).

Anmeldung bei: Gemeindebüro der Evangelischen Auferstehungskirchengemeinde Olsberg-Bestwig, Telefon: 02962/7114591 email: [email protected], Anmeldeschluss: 21.Juni 2021, Mindest-TN: 10; Max-TN 20.

E-Bike-Tour: Im Marsberger Raum gibt es eine relativ große Dichte an jüdischen Friedhöfen, weil es dort früher in vielen Orten kleine Landgemeinden gab. Die E-Bike-Tour durch die hügelige Landschaft südlich von Marsberg wird zu folgenden jüdischen Friedhöfen führen: Niedermarsberg, Madfeld, Beringhausen und Obermarsberg. Außerdem wird es eine Begegnung mit der ehemaligen Fachwerksynagoge in Padberg geben. Die Tour wird ca. 35 Kilometer lang werden. Den Schwierigkeitsgrad der Strecke kann man mit leicht bis mittelschwer bezeichnen. Wir werden uns aber Zeit lassen, auch für Pausen und Snacks.

Datum: 25. Juli, 10:00-16:15 Uhr.

Treffpunkt: Bahnhof Marsberg, Bahnhofstraße, 34431 Marsberg-Niedermarsberg.

Teilnehmerbeitrag: 15 Euro (für Verpflegung und Unterstützung des Fördervereins).

Anmeldung bei: Gemeindebüro der Evangelischen Auferstehungskirchengemeinde Olsberg-Bestwig, Telefon: 02962 7114591 E-Mail:[email protected]; Anmeldeschluss: 09. Juli 2021, Mindest-TN: 5 Max-TN 15.

Veranstalter: Ev. Erwachsenenbildung Arnsberg

Quelle: Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg

