Kneipp ErlebnisPark wird beim Tag der Architektur präsentiert

Führungen mit Planern an zwei Tagen

brilon-totallokal: Olsberg: Eine Auszeichnung für ein Herzensprojekt der Stadt Olsberg: Der Kneipp ErlebnisPark ist am diesjährigen Tag der Architektur als ein Projekt nominiert, das sich nach Ansicht der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen lohnt, auszustellen. Der 2019/20 entstandene Kneipp ErlebnisPark in Olsberg wird am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juni, vor Ort vorgestellt. An beiden Tagen jeweils um 14 Uhr wird das Projekt durch das Landschaftsarchitekturbüro Riehl Bauermann + Partner aus Kassel gezeigt und erläutert.

Eine unabhängige Jury hat den Kneipp ErlebnisPark Olsberg zum Tag der Architektur zugelassen. Der Park liegt über mehrere Stationen verteilt im Stadtgebiet und verbindet den historischen Dr.-Grüne-Park mit dem Haus des Gastes. Die Parkanlage bietet als neue Grünanlage Einheimischen und Gästen einen lebendigen und attraktiven Freiraum mit hoher Aufenthaltsqualität.

Um Einblicke in die Konzeption zu erhalten und das Ergebnis der Umsetzung kennenzulernen, sind alle Interessierten eingeladen, an den Führungen teilzunehmen. Treffpunkt ist am Samstag und Sonntag um 14 Uhr am Haus des Gastes. Dauer der Führung ist voraussichtlich eine Stunde. Die Führungen sind kostenlos. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Planern ins Gespräch zu kommen. Landschaftsarchitekt Alexander Gössel als ehemalige Projektleitung und Ernst Bauermann als einer der Büroinhaber werden die Führungen begleiten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Hygieneregeln in der Corona-Pandemie sind einzuhalten.

Bild oben: Der Kneipp ErlebnisPark wird beim Tag der Architektur vorgestellt.

Fotocredits: Tourismus Brilon Olsberg

Quelle: Stadt Olsberg

