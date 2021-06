Lernräume in der Stadtbibliothek Brilon

Die fallenden Inzidenzzahlen machen es möglich, dass die Stadtbibliothek Brilon ab sofort wieder zwei Lernräume zur Verfügung stellen kann.

brilon-totallokal: Lernende, Studierende, Schülerinnen und Schüler, die zuhause keinen geeigneten ruhigen Raum zum Lernen haben, können ab sofort wieder kostenfrei einen separaten mit WLAN-ausgestatteten Lernraum in der Stadtbibliothek Brilon buchen.

Auch besteht wieder die Möglichkeit zu kopieren und zu drucken. Die Nutzung des Internets ist auf eine halbe Stunde pro Kunde beschränkt. Die Stadtbibliothek nimmt Buchungen per Telefon 02961 / 794460 oder per Mail an [email protected] entgegen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

