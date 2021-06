Schüleraustausch 2022: Für Frühstarter – Drei AUF IN DIE WELT-Messen online im Juni und Juli 2021

Stiftung Völkerverständigung bietet Insider-Informationen am 19.06.2021, 26.06.2021 und 06.07.2021 online

brilon-totallokal: Schüleraustausch weltweit, High School in den USA, Auslandsjahr in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Gap Year nach der Schule, Internat in England oder Work and Travel in Neuseeland: Wer 2022 ins Ausland will, findet auf der AUF IN DIE WELT-Messe der Stiftung Völkerverständigung Insider-Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien-Tipps. Aktuell kommt die Frage hinzu, was im Hinblick auf Corona 2022 wieder möglich ist. In diesen Wochen haben die Austauschorganisationen ihre Programme und Angebote für das Auslandsjahr 2022 / 23 veröffentlicht. Die Corona-Entwicklung wird auch besser absehbar. Daher bieten die AUF IN DIE WELT-Messen für Frühstarter drei Termine im Juni und Juli 2021 an: 19.06.2021, 236.06.2021 und 06.07.2021

Führende seriösen Austausch-Organisationen und Berater informieren über Schüleraustausch und Gap-Year-Programme. Die Themen sind High School, Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland und Work and Travel. Vorgestellt werden die Chancen in 50 Ländern weltweit. Die Besucher der Messe bekommen Informationen zur Corona-Entwicklung und den Aussichten in ihrem Traumziel, Angeboten und Konditionen. Das Messe-Programm umfasst Informationsstände, Fachvorträge, Erfahrungsberichte an den Ständen sowie Stipendien. In der AUF IN DIE WELT-Lounge gibt es Info-Terminals zu Stipendien und Anbietern.

Die Teilnahme an den Messen ist kostenfrei. Eine Anmeldung mit Name und Mail-Adresse reicht. Für die Teilnahme reichen ein Desktop-Rechner oder Notebook mit Kamera und Mikrofon. Damit können zwei Personen gemeinsam die Stände besuchen, wie normalerweise ein Elternteil mit dem Nachwuchs gemeinsam über die Messe flaniert und so sichergestellt wird, dass alle Aspekte eines Auslandsjahres betrachtet werden.

Die innovative Technik-Plattform gibt das Messeerlebnis „wie im richtigen Leben“, mit Möglichkeiten zur persönlichen und vertraulichen Kommunikation und einer Lounge, um sich mit Beratern bzw. Freunden zu treffen und auszutauschen. Parallel zur Ausstellung gibt es Erfahrungsberichte ehemaliger Programmteilnehmer und Vorträge von Fachleuten. Die gemeinnützige Deutsche Stiftung Völkerverständigung wird über die Schüleraustausch-Stipendien und weitere Finanzierungsmöglichkeiten informieren.

Wer sich vorab informieren will: Die Stiftung bietet regelmäßig kostenlos einen Kurz-Überblick mit dem Schüleraustausch Webinar (www.aufindiewelt.de/webinar) sowie den umfassenden Vorgehensplan mit dem Schüleraustausch Online Kurs (www.aufindiewelt.de/kurs).

Die Messe AUF IN DIE WELT / online wird am 19.06.2021, 11 bis 13 Uhr, am 26.06.2021, 11 bis 13 Uhr und am 06.07.2021, 18 bis 20 Uhr stattfinden. Der Eintritt ist kostenfrei. Informationen und Registrierung: www.aufindiewelt.de/messen

