Langer Abend der Studienberatung

brilon-totallokal: Meschede: Am 24. Juni findet wieder der alljährliche NRW-weite Lange Abend der Studienberatung statt. Die Aktion der Zentralen Studienberatungsstellen des Landes bietet Studieninteressierten einen einfachen Zugang zu Informationen und klärt die dringendsten Fragen vor Bewerbungsschluss. Von 17.15 bis 22.00 Uhr bietet die Fachhochschule Südwestfalen ein umfangreiches Beratungsprogramm an. Die Veranstaltung findet online statt.

Das Angebot richtet sich an Studieninteressierte, die ihr Studium im Wintersemester beginnen möchten. Hier können sich interessierte Schüler*innen umfassend informieren und noch offene Fragen rund um die eigene Studienwahl und die Bewerbung um einen Studienplatz klären – für einen erfolgreichen Einstieg in das Studium.

Das Programm startet um 17.15 Uhr und endet um 22.00 Uhr. Die allgemeine Studienberatung der Fachhochschule Südwestfalen bietet die Webinare „Studieren, wie geht das? Kleines Hochschul-ABC“ und „Bachelor-Studium an der Fachhochschule Südwestfalen: Studienangebot, Voraussetzungen und Bewerbung“ an. Daran schließt sich eine offene Sprechstunde an. Hier können sich Interessierte sowohl mit der Studienberatung als auch mit Studierenden der Fachhochschule austauschen. Anna Krause berät darüber hinaus zum Thema Studium mit Behinderung oder chronischer Erkrankung.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Alle Infos und Zoom-Zugangsdaten findet man hier: www.fh-swf.de/cms/langer-abend

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

