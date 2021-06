Roger Federer am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Tennis-Star nutzte den heimischen Airport zum Start bei den NOVENTI OPEN 2021

brilon-totallokal: Das Turnier lief nicht ganz nach seinen Erwartungen, mit dem Service am Flughafen Paderborn/Lippstadt zeigte er sich dennoch voll zufrieden: Tennis-Star Roger Federer nutzte den heimischen Airport, um seine Teilnahme bei den NOVENTI OPEN 2021 in Halle /Westfalen möglich zu machen. Bei der Anreise vor einigen Tagen zeigte sich der Schweizer gut gelaunt, und auch beim Abflug am heutigen Nachmittag sendete er einen herzlichen Gruß an die Menschen in Ostwestfalen-Lippe.

“Dieses Beispiel zeigt, welche Bedeutung unser Flughafen für die ganze Region hat. Zahlreiche Unternehmer, aber auch andere Fluggäste aus der ganzen Welt nutzen regelmäßig die Möglichkeiten von individuellen Flügen. Damit können sie die Reisezeiten erheblich verkürzen und noch effizienter arbeiten”, erläutert Flughafen-Prokurist Roland Hüser.

Quelle: Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

