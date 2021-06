Internet-Auftritt selbst erstellen

Für Handwerker: Restplätze im digitalen Marketing-Workshop „Eine eigene Website einrichten“ am 24. Juni 2021

brilon-totallokal: Noch lange nicht jeder Handwerksbetrieb hat eine eigene Internetseite. Der Auftritt im Web wird aber mit fortschreitender Digitalisierung der Gesellschaft immer wichtiger. Untersuchungen belegen aber, dass die Website mittlerweile das zweitwichtigste Instrument zur Gewinnung neuer Kunden ist.

In einem Online-Seminar der Handwerkskammer Südwestfalen können Handwerkerinnen und Handwerker erlernen, selbst eine Website einzurichten. Voraussetzung ist der sichere Umgang mit Computer und Mouse. In einer verlängerten Mittagspause lernen die Teilnehmer in einer Kleingruppe ein Content-Management-System kennen, das einfach zu bedienen und zum Testen kostenlos ist.

Das Workshopangebot richtet sich ausschließlich an Inhaber und Inhaberinnen von Handwerksbetrieben. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung für das Online-Seminar am Donnerstag, 24. Juni von 13 bis 15 Uhr ist aber unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist:

Telefon 02931/ 877-173, [email protected].

Quelle: Handwerkskammer Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon