POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Brilon

Ohne Fahrerlaubniss mit Mofa gestürzt

brilon-totallokal: Am Samstag, 19.06.2021, 15:50 Uhr geriet ein 17 jähriger Kleinkraftradfahrer aus Brilon auf der L 637 zwischen Alme und Büren-Harth in einer Linkskurve ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz verletzte sich der Briloner leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon