POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Olsberg-Elleringhausen

Alleinunfall mit Fahrrad

brilon-totallokal: Olsberg-Enkhausen: Am Freitag, 18.06.2021, 20:35 Uhr befuhr ein 72 jähriger Radfahrer aus Olsberg die Elleringhauser Straße von Assinghausen in Richtung Elleringhausen. Auf der abschüssigen Strecke in Höhe des Friedhofs verunfallte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung. Er wurde über den Lenker geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Der Radfahrer trug einen Helm.

