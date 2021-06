Radio-Nachruf für die Schriftstellerin Evamarie Baus am 21. Juni

Radio-Noraup füär doi Schreybfrugge Evamarie Baus, de 21te Junni

brilon-totallokal: HSW: Sie war eine Frau von Format und mit vielen Talenten. Am 1. Juni 2021 ist die Schriftstellerin Evamarie Baus geb. Hoffmann gestorben. Mit ihren Büchern „Kinnerdage – Kindertage“ und „Noowers Greite – Nachbars Grete“ hat sie in der plattdeutschen Sprache mit Warsteiner Färbung Maßstäbe gesetzt. Dabei ist sie in die Fußstapfen ihrer Mutter Josefa Hoffmann getreten, die ebenfalls über die Grenzen des Sauerlandes mit „plattduitsken Vertellekes“ bekannt wurde.

Zuletzt hat Evamarie Baus im Rahmen des Projekts „SauerlandPlatt“ und der HochSauerlandWelle in Brilon mitgearbeitet. Am Montag, 21. Juni 2021, wird sie ab 20 Uhr in der einzigen, wöchentlichen plattdeutschen Radiosendung in Nordrhein-Westfalen über die HochSauerlandWelle auf allen Verbreitungswegen von Radio Sauerland (in Fröndenberg auf UKW 107,6 und 106,5 MHz noch möglich) – und später auch im Abruf-Funk auf sauerlandplatt.de – noch einmal zu hören sein. Über die Bürgermedienplattform nrwision.de kann man unter dem Stichwort „Baus-Hoffmann“ bereits jetzt zahlreiche weitere Sendungen kostenlos anhören.

Projektleiter und Moderator Markus Hiegemann würdigt die gebürtige Warsteinerin am Montag mit zum größten Teil noch nicht veröffentlichten Ton-Aufnahmen und skizziert ein paar Stationen ihres Lebens. Darunter die Geschichte, wie sie kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am Niederrhein in einem Internat ihr Abitur ablegte. Bereits um 19 Uhr ist der Sendung das „Zoom-Driäpen op Platt“ vorgeschaltet. Die Anmeldedaten können unter [email protected] angefordert werden. Hier werden gern auch weitere Fragen beantwortet.

Das Projekt SauerlandPlatt wird vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Sendung „Do biste platt“ wird vom Sauerländer Heimatbund präsentiert. Das Videotreffen wird über die Regionalstelle Bürgermedien von der Medienanstalt NRW (LfM) unterstützt. Einen Sendeplan, einen Direkt-Link zum Netz-Radio (web radio) und weitere Informationen zum Empfang gibt es unter hochsauerlandwelle.com > Gesamtangebot.

