Wochenendseminar zum spirituellen Auftanken

Eine lange Wanderung ohne ein Gasthaus am Wegrand – so mag Vielen das Leben in den letzten Monaten vorgekommen sein

brilon-totallokal: Soest: Kontaktbeschränkungen, weniger Möglichkeiten an Kurzweil, gemeinsamem Vergnügen oder Begegnungen in Gottesdiensten; gleichzeitig ein fordernder Alltag in den unterschiedlichen Lebensrollen. Das lässt und ließ viele Menschen oft müde werden. An einem Wochenende – vom 11. bis 12. September – lädt die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen Interessierte in ein „Gasthaus der Spiritualität“. Unter dem Titel „Quellen, die mich beleben – Gott begegnen, Glauben teilen, Kraft schöpfen“ findet unter Leitung von Bildungsreferentin Claudia Montanus und der Essener Pfarrerin Michaela Langenheim ein Wochenende statt zum Aufspüren von Quellen, die den Glauben erfrischen und Kraft für das Leben schöpfen lassen. Was nährt mich auf meiner Wanderung durchs Leben, oft geprägt von Herausforderungen, Unsicherheiten, Zeitdruck? Wo kann ich im Alltag Quellen aufspüren, die meinen Glauben erfrischen und mich Kraft schöpfen lassen? Durch Methoden wie Bibliolog, Wortstraße oder Psalm-Choreografie werden biblische Texte lebendig und kraftvoll.

Das Seminar findet in der Tagungsstätte Soest statt. Die Tagungskosten betragen inklusive Kost und Logis ca. 135 Euro.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

