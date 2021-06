Online-Informationsveranstaltung „Arbeit und Inklusion“

Unterstützungsangebote für Arbeitgeber und Beschäftigte werden vorgestellt

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH führt in Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises (Sozialpsychiatrischer Dienst) und dem ehrenamtlichen Beauftragten für Belange von Menschen mit Behinderung, Ferdi Lenze, am Montag, 28. Juni, 9 Uhr, eine Online-Informationsveranstaltung durch, um interessierten Unternehmen einen Einblick in das Thema “Arbeit und Inklusion” und insbesondere Unterstützungsangebote für Arbeitgeber und Beschäftigte geben zu können.

“Die Veranstaltung findet bewusst digital statt, da wir so eine Vielzahl an Unternehmen erreichen können. Interessierte Unternehmen können sich per Mail über [email protected] oder telefonisch unter 0291/94-1469 zur Veranstaltung anmelden. Anschließend wird dann der Zugangslink über das Format “webex” versendet”, freut sich Christian Rademacher.

Zu Beginn wird Manuel Salomon vom “Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben” einen Einblick geben, danach stellt Carina Friedel vom LWL-Inklusionsamt Arbeit die Unterstützungsangebote für Arbeitgeber und Beschäftigte vor. Abschließend werden Beispiele eines erfolgreichen Inklusionsprozesses dargestellt. Heinz Arenhövel, stellv. Beauftragter für Menschen mit Behinderung, führt hierzu ein Interview mit Daniel Bastert.

Das Ende der Veranstaltung ist gegen 10.30 Uhr vorgesehen. Frank Linnekugel als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft freut sich ebenfalls auf die Veranstaltung: “Wir wollen einen weiteren Impuls geben und hoffen, dass die Veranstaltung gut angenommen wird.”

