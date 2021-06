Sieben Reisebüros täglich geöffnet

Am Flughafen Paderborn/Lippstadt ganz bequem die Urlaubsreise buchen

brilon-totallokal: Im Terminal buchen und vom gleichen Standort in den Sommerurlaub 2021 fliegen – das ist ab sofort am Flughafen Paderborn/Lippstadt wieder möglich. An allen Wochentagen und somit auch am Wochenende bieten aktuell sieben Reisebüros im Obergeschoss des Fluggast-Terminals eine große Auswahl an Zielen, Terminen und Preiskategorien an. Die Büros haben in der Kernarbeitszeit von 11.00 Uhr und 17.00 Uhr geöffnet. Grundsätzlich können Reisen vom Flughafen Paderborn/Lippstadt auch in allen anderen Reisebüros der Region gebucht werden.

“Wir freuen uns sehr darüber, dass die Entwicklung der Corona-Pandemie einen unbeschwerten Sommerurlaub voraussichtlich wieder möglich macht. Deshalb wollen wir den Menschen in der Region optimale Möglichkeiten bieten, ihre Reise vom Flughafen Paderborn/Lippstadt aus zu buchen. Dann fängt der Urlaub schon beim Buchen an”, erläutert Flughafen-Prokurist Roland Hüser. Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Reisebüros vor Ort und in der ganzen Region ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für den heimischen Airport.

Quelle: Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH

