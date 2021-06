Übungsleiter-C Ausbildung startet im Juli

Der KreisSportBund HSK bildet wieder Übungsleiter aus.

brilon-totallokal: Hochsauerland: Vom 23. bis 25. Juli findet der Lehrgang zum Erwerb des Basismoduls in Olsberg statt. Das Ziel ist es, angehende Übungsleiter auf ihre Arbeit im Sportverein oder der Schule vorzubereiten. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen dabei in der Vermittlung von Grundlagen für die Arbeit mit Sportgruppen, wie Stundenplanung, Grundlagen der Trainingslehre, Einsatz von Spielen, Sicherheit und dem Übungsleiterverhalten. Neben theoretischen Anteilen der Ausbildung werden viele praktische Übungen durchgeführt.

Die 3-tägige Ausbildung gilt als Einstieg in die Übungsleiterausbildung. Um den Übungsleiter-C Schein zu erlangen ist die erfolgreiche Teilnahme am Aufbaumodul notwendig. Dieses umfasst 90 Lerneinheiten und findet vom 09. bis 13. Oktober, sowie am 6.,7., 20. und 21. November in Olsberg statt. Insbesondere Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, sowie Menschen aus sozial schwachen Familien sind herzlich willkommen. Das Basismodul soll ein Kennenlernen der Übungsleitertätigkeit ermöglichen und wird in leichter deutscher Sprache stattfinden, um allen Teilnehmern die Inhalte zu vermitteln. Der organisierte Sport bietet hervorragende Chancen der Integration, die über die Übungsleiterausbildung genutzt werden können.

Eine finanzielle Förderung für die Teilnahme ist möglich und kann bei Franziska Geise unter [email protected] oder 02094-9763254 erfragt werden. Die Anmeldung zu beiden Lehrgängen erfolgt über den Punkt Qualifizierung auf der Homepage des KreisSportBund HSK unter www.hochsauerlandsport.de.

