Fortbildung Sprache und Bewegung beim KreisSportBund

Sprache lernen braucht Bewegung, das ist wissenschaftlich bekannt und gilt nicht nur für das Erlernen der eignen Muttersprache, sondern auch jeder neuen Sprache.

brilon-totallokal: Der KreisSportBund bietet dazu am 04. Juli von 09.00 bis 16.00 Uhr in Olsberg eine Fortbildung an. Gemeinsam werden die Fragen erläutert, wie der Sport genutzt werden kann, um den Spracherwerb zu unterstützen und erworbene Sprachkompetenzen zu stabilisieren und welche Rolle die Übungsleitungen dabei übernehmen und sinnvoll unterstützen können.

Anhand praktischer Übungen wird gezeigt, welche Möglichkeiten des sprachfördernden Verhaltens es bei der Durchführung sportlicher Angebote gibt und wie Sprache und Bewegung miteinander verknüpft werden können. Die Anmeldung erfolgt über den Punkt Qualifizierung auf der Homepage des KreisSportBundes unter www.hochsauerlandsport.de. Bei Fragen steht Franziska Geise unter 02904-9763254 oder [email protected] zur Verfügung.

Quelle: KreisSportBund HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon