Peter Liese: Ambitionierte Klimaziele sind erreichbar, aber nur mit Marktwirtschaft und nicht mit zu viel Bürokratie

Klimaneutralität bis 2050, bis 2030 55% weniger CO 2 -Emissionen ausstoßen – auf diese EU-Klimaziele hat sich das Europäische Parlament mit den EU-Mitgliedstaaten vor wenigen Wochen geeinigt.

brilon-totallokal: Doch wie können diese Ziele nun konkret erreicht werden? Dazu wird die Europäische Kommission am 14. Juli unter dem Titel „Fit for 55“ eine Reihe von Maßnahmen vorstellen, die von der Erweiterung des Emissionshandels über die Neuregulierung der Landnutzung und Forstwirtschaft zur Erhöhung der CO2-Speicherung bis hin zur Stärkung des Ausbaus Erneuerbarer Energien ein breites Themenspektrum umfasst.

Um zu klären, was das konkret für Südwestfalen bedeutet, lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung zu einer Online-Diskussionsrunde am 30. Juni um 19 Uhr ein. Unter dem Motto „Alle an einen Tisch“ sollen die Chancen und Herausforderungen des Klimagesetzes aus den Blickwinkeln verschiedenster Interessensgruppen diskutiert werden. Teilnehmen werden u.a. Dr. Peter Liese (südwestfälischer EU-Abgeordneter und umweltpolitischer Sprecher der Christdemokraten im EU-Parlament), Wiebke Winter (Mitgründerin der Klimaunion), Nadine Meinhardt (Fridays for Future Kierspe), Norbert Gröblinghoff (Waldbauernverband NRW, Soest) und Dr. Ilona Lange (IHK Arnsberg).

„Die neuen Klimaziele sind eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance für Südwestfalen. Um die anstehenden Pläne klug umzusetzen, ist es aber wichtig und gewinnbringend, dass alle Betroffenen und Beteiligten miteinander kommunizieren. Dann können wir nicht nur das Klima schützen, gesunde Wälder aufbauen und uns in unserer Stromerzeugung unabhängiger machen, sondern gleichzeitig auch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in unserer Region schützen. Die ambitionierten Klimaziele sind erreichbar, aber nur mit marktwirtschaftlichen Mitteln und nicht mit zu viel Bürokratie“, so der südwestfälische und umwelt- und gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP, Christdemokraten), Dr. Peter Liese.

Das Programm sowie den Link zur Anmeldung finden Sie in der beigefügten Einladung sowie unter dem folgenden Link: https://www.kas.de/en/web/westfalen/veranstaltungen/detail/-/content/alle-an-einen-tisch. Sie sind herzlich eingeladen, dieser Diskussion über Zoom zu folgen und sich zu beteiligen.

Quelle: Peter Liese, MdEP

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon