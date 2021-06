Der Cheatday geht in die nächste Runde

brilon-totallokal: Warstein: Ein kleines bisschen Normalität: Mal wieder über einen Streetfoodmarkt schlendern und dabei an den verschiedenen Foodtrucks Burger, ungarische Langos oder Bubble-Waffeln essen und dazu frisch gezapftes Warsteiner Premium Pilsner genießen. Das alles ist möglich bei der Streetfood – Eventreihe Cheatday des eventwerks Lippstadt am kommenden Wochenende am Schloss Neuhaus in Paderborn.

Fürstlich Schlemmen:

Im Park des Schloss Neuhaus haben die Veranstalter rund um Marc Fox das Streetfoodfestival mit ihren Foodies – wie die Foodtrucks liebevoll genannt werden – für das kommende Wochenende aufgebaut. Neben den Spezialitäten aus verschiedenen Ländern ist die Cheatday-Reihe die erste Veranstaltung in diesem Jahr, bei der Warsteiner Premium Pilsener frisch vom Fass ausgeschenkt wird. Das Team rund um Marc Fox freut sich auf das kommende Wochenende im Schlosspark. „Der letzte Cheatday am Möhnsee war bereits eine erfolgreiche Veranstaltung, wir freuen uns an diesem Wochenende die Paderbornerinnen und Paderborner mit leckeren Streetfoodspezialitäten zu verwöhnen“, so Fox. Neben dem vielfältigen Essen gibt es auch Pilsener vom Fass. „Wir freuen uns sehr, dass die Gäste des Cheatday wieder Warsteiner vom Fass genießen konnten. Frisch gezapft schmeckt es doch am besten“, sagt Marco Piepenburg von der Warsteiner Brauerei. Und nicht nur am kommenden Wochenende kann frisch Gezapftes genossen werden, denn die Brauerei aus dem Sauerland unterstützt die Veranstaltungsreihe auch bei den nächsten Streetfood Festivals in der Region. Selbstverständlich haben die Veranstalter ein entsprechendes Hygienekonzept ausgearbeitet, welches mit dem jeweiligen Ordnungsamt abgestimmt ist. Der Cheatday findet dieses Wochenende ab Freitag 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 22 Uhr am Samstag und 19 Uhr am Sonntag statt. Weitere Termine und mehr Infos zur Veranstaltungsreihe finden Sie unter www.cheatday-streetfood.de.