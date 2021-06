Mit Rad zur Kita

Die Sparkasse Hochsauerland, die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und Werbeagentur Landluft Brilon GmbH haben eine tolle Überraschung für die aktiven Kinder.

brilon-totallokal: Brilon: Erstmals in diesem Jahr wurde die Aktion „Mit Rad zur Tat“ auch für Kinder möglich. Die Projektinitiatoren Frau Schäfer-Mengelers (AWO Kindergarten Lummerland) und die Stadt Brilon freuen sich über die zahlreichen kleinen Teilnehmer.

Frau Rösen aus dem Kindergarten „Wirbelwind“ in Rösenbeck berichtet: „Bei uns ist die Radfahraktion sehr gut angekommen. 21 von 28 Kindern kommen auf 2 Rädern zum Kindergarten. Manche haben auch die Karten schon fast voll. Kurz vor Ihrer Aktion hatten wir die Polizei zu Besuch und haben Verkehrssicherheit mit Fahrrädern auf dem Schulhof eingeübt. Im Anschluss daran waren alle sehr motiviert und ein Mädchen hat sogar Fahrradfahren gelernt.“ Dies ist nur ein Beispiel von vielen positiven Rückmeldungen, die bei der Stadt angekommen sind.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch freut sich über die zusätzliche Unterstützung der heimischen Banken Sparkasse Hochsauerland und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten: „Ich bin total begeistert von den Kindern, die so aktiv mitgemacht haben und teilweise sogar Ihre Eltern zum Mitmachen animiert haben. Diese Leistung möchte ich auch mit einer Teilnahmeurkunde anerkennen. Dass die Banken zusätzlich noch Fahrradklingeln dafür sponsern, ist für mich ein gutes Signal an die Kinder, die zum Weitermachen motiviert werden sollen und den Spaß an einem aktiven Alltag nicht verlieren.“ Die Werbeagentur Landluft Brilon GmbH sorgt mit der Gestaltung des Aufdrucks für ein zusätzliches Leuchten der Kinderaugen. Die Fahrradklingeln und Urkunden werden in der kommenden Woche in die teilnehmenden Kindergärten gebracht und dort von den Erzieher*innen an die Kinder übergeben.

Die Kinderfahrradbörse „Buy my Bike“ am 03.07.2021 auf dem vorderen Schulhof der St. Engelbert Grundschule rundet die Aktion nochmal ab. Dort können Kinderfahrräder von Privat an Privat verkauft und gekauft werden. Weitere Informationen dazu sind auf der Homepage der Stadt Brilon zu sehen oder bei Elena Albracht per E-Mail: [email protected] / Tel.: 02961 794102 erhältlich.

