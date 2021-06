POL-HSK: Mann flüchtet auf Dach

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann flüchtete am Mittwochabend auf das Dach eines Supermarktes.

brilon-totallokal: Nach mehrstündigen Gesprächen konnte der Briloner durch die Polizei festgenommen werden. Gegen 18:30 Uhr erhielt die Polizei Hinweise darauf, dass sich der gesuchte Mann in einer Wohnung an der Altenbürener Straße aufhielt. Der Mann wurde wegen diversen Drogen- und Verkehrsverstößen per Haftbefehl gesucht. Als der Mann die Polizei erkannte, flüchtete er über einen Balkon auf das Dach eines angrenzenden Discounters.

Um eine mögliche Gefährdung des Flüchtigen auszuschließen, sahen die Einsatzkräfte von einer Verfolgung auf das Dach ab. Stattdessen wurde der Briloner angesprochen und beruhigt. Zeitgleich sperrten weitere Einsatzkräfte den Bereich um den Discounter weiträumig ab. Gemeinsam mit einer Familienangehörigen schafften es die Einsatzkräfte den Mann zur Aufgabe zu bewegen. Er kehrt in die Wohnung zurück. Gegen 21:30 Uhr konnte er schließlich verhaftet werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Im Laufe des Donnerstags erfolgt die Vorführung des Briloners am Amtsgericht Schmallenberg.

