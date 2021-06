Fachhochschule Südwestfalen informiert am 1. Juli über Bachelor- und Master-Studiengang Data Science in Meschede

brilon-totallokal: Meschede: Unter dem Titel „Studium der Zukunft“ informiert die Fachhochschule Südwestfalen am 1. Juli von 17 bis 19 Uhr über das Studienangebot Data Science. Studieninteressierte können sich in Meschede hierzu sowohl in einen Bachelor- als auch einen berufsbegleitenden Master-Studiengang einschreiben.

Autonom fahrende Autos, smarte Eigenheime, selbstlernende Maschinen, Klimamodelle, Spracherkennung oder Internet-Werbung: Die heutige Lebens- und Berufswelt ist geprägt durch eine steigende Verfügbarkeit und Auswertung von Daten. Immer neue Datenquellen und ihre Nutzung sorgen für tiefgreifende Veränderungen im Leben und Arbeiten moderner Menschen. „Data Science ist insofern ein Beruf mit hervorragenden Zukunftsaussichten und steigendem Bedarf in praktisch allen Wirtschaftsbereichen“, erklärt der studiengangverantwortliche Prof. Dr. Gerrit Pohlmann.

In der Online-Infoveranstaltung am 1. Juli stellen er und seine Kollegen Bachelor- und Masterstudiengang Data Science vor – von den Voraussetzungen über den Studienverlauf bis hin zu den beruflichen Perspektiven. Die Informationsveranstaltung erfolgt über das Videokonferenzsystem Zoom. Mehr Informationen und Zugangsdaten unter www.fh-swf.de.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

