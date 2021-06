POL-HSK: Mit Fahrrad gegen Anhänger

Pedelec Biker rammt abgestellten Anhänger

brilon-totallokal: Olsberg: Ein 39-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Donnerstagabend auf der Steinstraße gegen einen abgestellten Anhänger. Der Mann wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Olsberger gegen 23 Uhr auf der Straße mit seinem Pedelec Bike in Richtung Ortsmitte gefahren. Aus unbekannten Gründen fuhr er hierbei gegen einen Anhänger, welcher abgestellt unter einer Straßenlaterne stand. Anwohner eilten zum Unfallort und leisteten Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Olsberger in ein Krankenhaus.

