59500 Euro für THW-Ortsverband Arnsberg

brilon-totallokal: Mit rund 1000 neuen Fahrzeugen unterstützt der Bund die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) in diesem Jahr. Hintergrund ist das Fahrzeugbeschaffungsprogramm, das der Deutsche Bundestag aufgesetzt hat, um den Fahrzeugbestand des THW auf Vordermann zu bringen. Auch der THW-Ortsverband Arnsberg hat jetzt ein neues Mannschaftstransportfahrzeug mit Materialanhänger erhalten, meldet der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende, Dirk Wiese.

“Ich freue mich sehr, dass die haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THW auch in unserer Region jetzt Verstärkung erhalten haben. Mit dem neuen Mannschaftstransportwagen mit Anhänger für den Materialtransport kann das THW in Hochsauerland seine umfangreichen Aufgaben künftig noch besser wahrnehmen”, so Wiese.

“Betrachtet man den gesamten Zuständigkeitsbereich der Regionalstelle Arnsberg, zu der Höxter, Lippstadt, Soest und Warburg gehören, so wurden hierfür insgesamt 227500 Euro neue Fahrzeuge zugeteilt,” erklärt Dirk Wiese und führt weiter aus: “Das THW mit seinen über 80.000 ehrenamtlich Engagierten leistet seit über 70 Jahren einen ganz entscheidenden Beitrag zum Zivil- und Katastrophenschutz in unserem Land. Sei es bei der Bewältigung von Überschwemmungen und Hochwasserereignissen, von Waldbränden, bei Bergungs- oder Rettungseinsätzen oder zuletzt auch beim Aufbau von Teststrecken und Impfzentren: Die Helferinnen und Helfer der THW-Familie sind immer zur Stelle, tatkräftig, verlässlich und hervorragend ausgebildet.

Dafür muss das THW aber auch technisch bestens ausgestattet sein. Deshalb wurde in den vergangenen acht Jahren eine Reihe an Vorhaben auf den Weg gebracht, um das THW zu modernisieren: Es wurde in Liegenschaften, Technik und Fahrzeuge investiert, die Helfergewinnung verbessert und der Etat des THW im Bundeshaushalt wurde allein in dieser Wahlperiode auf rund 460 Mio. Euro fast verdoppelt. So ist es gelungen, aus einer Behörde der Mangelverwaltung und der ,Oldtimersammlung’ eine schlagkräftige Organisation zu machen, die für die großen Herausforderungen z.B. des Klimawandels gut gerüstet ist. Damit wird aber nicht zuletzt auch das Engagement der Helferinnen und Helfer würdigen.

“In diesem Jahr werden insgesamt rund 1000 neue Fahrzeuge an die THW-Ortsverbände ausgeliefert – so viele wie nie zuvor!”, freut sich Dirk Wiese. “Bis zur Jahresmitte 2021 wurden deutschlandweit bereits ca. 450 Fahrzeuge im Wert von insgesamt 31 Mio. Euro an die Ortsverbände übergeben, darunter auch das Fahrzeug mit Anhänger in Arnsberg sowie alle Fahrzeuge im Bereich der Regionalstelle Arnsberg. In der zweiten Jahreshälfte folgen die restlichen Fahrzeuge. Eine wichtige Unterstützung: Angesichts der zunehmenden und extremen Wetterereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist das THW wichtig wie nie zuvor.”

Für das Fahrzeugbeschaffungsprogramm hatten die Mitglieder des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag 100 Mio. Euro zusätzlich für die Jahre 2017 bis 2023 bereitgestellt, und diese Mittel mit dem Konjunkturpaket um weitere 25 Mio. Euro aufgestockt. Neben der Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung hatte der Deutsche Bundestag außerdem zwei Bau- und Sanierungsprogramme für THW-Liegenschaften im Umfang von insgesamt 65 Mio. Euro aufgesetzt, 1.200 neue hauptamtliche Stellen zur Unterstützung der Ortsverbände und der bundesweiten Einsatzkoordinierung geschaffen, und die Errichtung vier großer Logistikzentren zur Krisenvorsorge beschlossen. Im Jahressteuergesetz 2020 wurde zudem die Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale von 2.400 auf 3.000 bzw. von 720 auf 840 Euro erhöht.

“Den Einsatz und das Engagement des THW können wir gar nicht genug würdigen. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich vehement dafür eingesetzt, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer möglichst gute Rahmenbedingungen und die dafür notwendige finanzielle Ausstattung zur Verfügung gestellt bekommen”, betont Wiese.

