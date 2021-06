POL-HSK: Schwer verletzter Radfahrer in Bestwig

Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Bestwig

brilon-totallokal: Bestwig: Am Samstag, 26.06.2021, 11:05 Uhr, befuhr eine Gruppe von drei Radfahrern die Hauptstraße in Ostwig in Richtung Bestwig. In Höhe Haus Nr. 30 touchierte ein 56 jähriger Radfahrer mit seinem Vorderrad das Hinterrad des vorausfahrenden Radfahrers. Er kam dadurch zu Sturz und verletzte sich schwer. Er wurde dem Krankenhaus zugeführt.

