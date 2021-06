Altenbürener Steinbergstrolche machen das Mike Sportabzeichen

In diesem Jahr konnten die Altenbürener Steinbergstrolche endlich wieder das Mike Sportabzeichen machen.

brilon-totallokal: Brilon-Altenbüren: Zu den Disziplinen gehörten Rollen, Werfen, Laufen, Springen und Balancieren. In der neuen Turnhalle des Kindergartens wurde fleißig für das Abzeichen trainiert. Bei gutem Wetter gingen die Steinbergstrolche auch in die Natur. So wurde mit Stöcken und Zapfen das Werfen geübt, verschiedene Laufarten wie seitwärts, rückwärts oder springen beim Spaziergang eingebaut. Die Waldtrolle, die Waldgruppe der Steinbergstrolche in Esshoff, absolvierten das gesamte Sportabzeichen im Wald. Hier waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Natürlich darf bei dem Mike Sportabzeichen auch das Thema „gesunde Ernährung“ nicht fehlen. So wurde eine Ernährungspyramide gebastelt und thematisiert, es wurden Bewegungsspiele dazu gespielt und ein Sportlerfrühstück mit lauter gesunden Leckereien angeboten.

Zum guten Schluss fanden im Kindergarten in Altenbüren und auch in der Waldgruppe in Esshoff jeweils ein kleines Sportfest mit verschiedenen Stationen zu den einzelnen Disziplinen statt und alle Kinder bekamen ihre Urkunden überreicht. Die Steinbergstrolche freuen sich schon auf das nächste Jahr.

Quelle Text und Bild: Katrin Sommerkamp, Leitung Kindergarten Brilon-Altenbüren

