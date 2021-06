POL-HSK: Briloner Kindergartenkinder üben sicheren Schulweg

In ein paar Wochen startet das neue Schuljahr und somit beginnt für die Vorschulkinder der Briloner Kindergärten ihr neuer Lebensabschnitt an der Schule

brilon-totallokal: Brilon: Den sicheren Schulweg haben die Bezirksbeamten Werner Brücher und Willi Schmücker der Polizeiwache Brilon, bereits in den letzten Wochen mit den Kindern geübt. In kleinen Gruppen der insgesamt über 20 Kindergärten in Brilon und den Ortsteilen haben die Kinder gelernt, wie man sicher eine Straße überquert und worauf im Straßenverkehr noch zu achten ist. Dass die Sechsjährigen den Schulweg allein meistern können und nicht mit dem Auto der Eltern bis zur Eingangstür der Schule gefahren werden, halten die Bezirksbeamten für sehr wichtig. “Auf dem Schulweg können die Grundschüler bereits andere Kinder treffen und sich austauschen, zudem kann so schon Bewegung in den Tag eingebaut werden und die Kinder können sich anschließend besser auf den Unterricht konzentrieren.”, fügt Polizeihauptkommissar Willi Schmücker hinzu.

Während die Bezirksbeamten mit den Kindergartenkindern unterwegs waren, verhielten sich die meisten Auto- und Radfahrer/innen sehr vorbildlich und nahmen viel Rücksicht auf die jungen Verkehrsteilnehmer/innen. Doch die Gefahren des Straßenverkehrs sind allgegenwärtig. So wurde festgestellt, dass es vielen Verkehrsteilnehmern nicht bewusst ist, dass Fußgänger/innen, welche erkennbar den Fußgängerüberweg queren wollen, immer das Vorrecht gegenüber Fahrzeugen haben. Polizeihauptkommissar Werner Brücher: “Also immer langsam an den Zebrastreifen heranfahren und dem Fußgänger, welcher erkennbar die Fahrbahn queren möchte, dieses ermöglichen.” “Zudem ist das grundsätzlich verbotene Parken auf Gehwegen eine Unsitte, die nicht nur den Kindern, sondern auch Rollstuhlfahrer/innen oder Eltern mit Kinderwagen dazu zwingt, auf die Straße auszuweichen. Wünschenswert ist es, wenn alle Verkehrsteilnehmer/innen dauerhaft mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden, insbesondere in der bald anstehenden Schulanfänger-Zeit.”, ergänzen die beiden Bezirksdienstbeamten.

Um die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr zu gewährleisten arbeitet der Bezirksdienst Brilon eng mit der Verkehrswacht und vor allem mit Verkehrssicherheitsberater der Polizei HSK Klaus Marczyk, unter anderem bei der Radfahrausbildung zusammen.

Bild: Kinder des St. Elisabeth Kindergarten in Brilon mit den Bezirksdienstbeamten Willi Schmücker und Werner Brücher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

