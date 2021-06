Willingen weiß, was Hund und Herrchen wünschen

Uplandort will noch hundefreundlicher werden – neue Website mit Infos und Tipps

brilon-totallokal: Willingen: Wiesen und Wälder, jede Menge Platz zum herumtoben, kurze und entspannte Anreise – Willingen hat viele Vorteile für Hund, Herrchen und Frauchen. Gastgeber haben ein Herz für Hunde und spezielle Angebote. Eine neue Website bündelt die Angebote und gibt wichtige Tipps.

Jeder achte Haushalt in Deutschland hat einen Hund. Es gibt 10,7 Millionen Hunde in Deutschland. Diese Zahl ist in der Pandemie enorm gestiegen. „Hundefreundliche Angebote sind keine Nische, sondern sprechen eine breite Zielgruppe an, die wunderbar zu den Willinger Kernthemen Natur, Aktivität und Nachhaltigkeit passen“, ist Tourismusdirektor Norbert Lopatta überzeugt. Hundefreundliche Angebote seien ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Wahl ihres Urlaubsziels.

Auf der Website www.willingen.de/hund findet der Gast viele Informationen, nützliche Tipps und Angebote. Wo herrscht Leinenzwang? Zu welchen Freizeiteinrichtungen kann ich meinen Hund mitnehmen? Welche Gastgeber sind besonders hundefreundlich?

Um die Angebote noch weiter verbessern hat der Tourismuschef einen Prozess angestoßen, in dem sich Gemeinde und Gastgeber noch besser auf die Bedürfnisse der Vierbeiner und ihrer Besitzer einstellen. Holger Tiggelkamp, ein spezialisierter Reisevermittler referierte vor interessierten Gastgebern aus seiner langjährigen Erfahrung aus der Vermittlung von Urlaubsreisen mit Hund, bei der er mit seiner Agentur das gesamte Spektrum vom Urlaub mit Hund abdeckt.

Hundebesitzer kommen sowohl als Singles als Paare, wie auch mit der gesamten Familie. Schon kleine Extras wie Hundedecke, Hundebar und Leckerli werden dankend angenommen. Denn was den Hund begeistert, macht auch die Besitzer glücklich. Ein freundliches Wort, eine interessierte Nachfrage und kleine Aufmerksamkeiten haben große Wirkung. Kommen Gassi-Service und Reinigungsmöglichkeiten hinzu, ist der Urlaub mit Hund schon fast perfekt. Ein bisschen Know-how und kleine Regelwerke erleichtern das Miteinander von Hundebesitzern und anderen Gästen.

Die anwesenden Gastgeber, von denen viele selbst Hundebesitzer sind, nahmen die Ideen mit Interesse auf. Ob Schnupperkurse, geführte Wanderungen mit Hund oder eine „Trickdog-Stunde“, in Willingen ist noch vieles möglich. In Zusammenarbeit mit dem Hundsportverein Willingen wird es ab Juli auch die ersten Veranstaltungen für Urlauber mit Hund geben.

Quelle: Tourist-Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon