Rustikarl laden zum „Mein Freund ist Sauerländer-Festival“

Eine Menge Livemusik am 24. Juli auf dem Gelände am Campingpark in Brilon

brilon-totallokal: Die Briloner Rockband Rustikarl veranstaltet am 24.07.2021 ein Open Air Konzert mit vier regionalen und überregionalen Bands. Als Location dient die große Wiese am Campingplatz an der Hoppecker Straße. Neben der Band Focus aus Dresden, den überregional bereits bekannten 100 Kilo Herz aus Leipzig stehen natürlich auch Rustikarl selbst endlich einmal wieder auf einer Livebühne. Zum Lineup wird sich zusätzlich noch ein Special Guest gesellen. Der Kartenvorverkauf startet ab sofort.

Diese regionale Sommer-Highlight wird durch Genehmigung des Ordnungsamts mit einer Zuschauerzahl von bis zu 500 Personen stattfinden.

„Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir eine solche Veranstaltung mit bis zu 500 Besuchern zu 100% Corona-konform stattfinden lassen können.“, so Christian Ester, Sänger von Rustikarl. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt Brilon wurde ein Konzept unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage abgestimmt. So wird es beispielsweise feste Sitzplätze an Bierzeltgarnituren, Tischbewirtung und nur personalisierte Onlinetickets geben. Der Zutritt zur Veranstaltung ist nur für Genesene, Geimpfte oder mit einem negativen Testergebnis möglich.“

Alle Infos zur Veranstaltung finden sich unter: www.rustikarl.com

Quelle: Rustikarl

