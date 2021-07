Stadtführungen durchs mittelalterliche Brilon

Stadtführungen durch die mittelalterliche Stadt Brilon – jeden Samstag um 11:00 Uhr

brilon-totallokal: Die regelmäßigen Stadtführungen um 11:00 Uhr am Samstag, ab Museum Haus Hövener, sind wieder erfolgreich gestartet.

Bei einem lockeren Spaziergang durch die schöne Hansestadt Brilon erfahren die Teilnehmer*innen viel Wissenswertes aus längst vergangenen Zeiten und so manche interessante Geschichte.

Los geht’s an der Schatztruhe am Briloner Marktplatz, am Museum Haus Hövener.

Der Stadtrundgang endet im Museum, denn am Herzstück der Briloner Stadtgeschichte, am interaktiven Stadtmodell, kann man die Geschichtstour nochmals Revue passieren lassen.

Anmeldungen nimmt das Museum Haus Hövener unter: 02961 – 9 63 99 01 oder per Mail unter: [email protected] entgegen.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Fotocredits: Heimatbund Semper Idem – A. Held-Wiese

Quelle: Heimatbund Semper Idem – A. Held-Wiese

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon