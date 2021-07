Auftakt des SommerLeseClubs In der Stadtbücherei

Basteln-to-go-Tüten mit Material und Anleitung abholen

brilon-totallokal: Olsberg: Die Sommerferien stehen vor der Tür und mit der ersten Ferienwoche startet auch das Veranstaltungsprogramm im SommerLeseClub der Stadtbücherei Olsberg. Die Anmeldungen für die Teilnahme am SLC und die Medienausleihe laufen schon. Ab Dienstag, 6. Juli, können sich dann die Teilnehmer in der Stadtbücherei Basteln-to-go-Tüten abholen. In den Tüten befinden sich alle nötigen Materialien zum Basteln von Monster-Lesezeichen inklusive Bastelanleitung. Einfach in der Bücherei eine Tüte abholen und daheim Losbasteln, natürlich nur, solange der Vorrat an Tüten reicht.

Jeweils donnerstags am 8. und 15. Juli sowie 5. August lädt das Team der Stadtbücherei je von 10 bis 12 Uhr zur Veranstaltung „Book Magic – Fotoshooting Lieblingsbuch“ in die Stadtbücherei ein. Die Büchereimitarbeiterinnen zaubern Familienteams oder Einzelpersonen mit Green-Screen-Technik in ihre Lieblingsgeschichte (Verkleidung bitte mitbringen). Die Team- oder Einzelfotos können in die Leselogbücher eingeklebt werden. Für das coolste Team- oder Lesehelden-Foto gibt es beim SLC-Abschluss einen LeseOskar. Dabei kann das Foto mit Green-Screen-Technik gemacht sein, muss aber nicht. Shootings dauern 30 Minuten und sind coronakonform für Familienteams oder Einzelkämpfer nur mit Terminbuchung möglich. Anmeldungen nimmt die Stadtbücherei Olsberg unter Telefon 02962/979383 entgegen.

Vom 12. bis 16. Juli bietet die Stadtbücherei in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule BrilonMarsbergOlsberg jeweils in der Zeit von 10 bis 11.45 Uhr einen Comic-Zeichen-Kurs für Kinder ab 10 Jahren an. Ob Superheld oder Bösewicht, groß oder winzig klein, dick oder dünn, mit Glatze oder verrückter Frisur, es ist im Prinzip ziemlich einfach, eigene Comicfiguren zu entwickeln. Zunächst machen die Kursteilnehmer einen kleinen Ausflug in die menschliche Anatomie und erfahren dort etwas über Proportionen und Bewegungsabläufe. Anhand von verschiedenen Übungen erlernen sie die Darstellung unterschiedlicher Befindlichkeiten, von Gestik und Bewegung. Darüber hinaus wagen sich die Kinder und Jugendlichen daran, eigene Phantasiegestalten oder Mangas zu entwickeln. Dieses Wissen bildet die Basis für die Erstellung eigener Comics. Mitzubringen sind für die erste Veranstaltung ein Zeichenblock, Bleistifte, Anspitzer und ein Radiergummi. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung zur Teilnahme bei der vhs -Geschäftsstelle in Olsberg unter 02962/3080 erforderlich. Büchereikunden zahlen die Hälfte der Kursgebühr.

Ab Dienstag, 20. Juli bietet die Bücherei dann die Veranstaltung Basteln-to-go! – BookFrame an. Manchmal fallen Geschichten ganz schön aus dem Rahmen, sind außergewöhnlich, besonders, spannend, lustig oder traurig. Das Büchereiteam hat 3D-Rahmen für die SLC-Teilnehmer besorgt. In den Rahmen kann dann jedes Team oder jeder Leseheld sein Lieblingsbuch kreativ in Szene setzen. Für den bezaubernsten BookFrame gibt es auf der Abschlussparty einen LeseOskar. Die Ausgabe der BookFrames erfolgt so lange der Vorrat reicht. Wer keinen BookFrame abbekommt, wird einfach im Schuhkarton kreativ und überrrascht das Team der Bücherei mit tollen Ideen! Natürlich können sowohl BookFrames als auch Lieblingsbücher im Schuhkarton einen LeseOskar gewinnen.

LeseOskars werden zum Abschluss des SommerLeseClubs am 27. August in den Kategorien „Das kreativstes Logbuch“, „Das coolste TeamFoto “, „Der schönste Leseplatz“ (festgehalten als Foto, gemaltes Bild oder Collage), „Bezaubernder BookFrame“ und „Die spannendste Geschichte“ (im Logbuch analog oder online) vergeben.

Bild: Bücherei-Mitarbeiterin Ludmilla Kinder mit den Basteln-to-go-Tüten, die ab Dienstag der kommenden Woche in der Bücherei ausgegeben werden.

Fotocredits: Stadtbücherei Olsberg

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon