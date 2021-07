Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen ruft zur Wahlbeteiligung auf

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. ruft ihre Mitglieder sowie alle Bürgerinnen und Bürger auf, ihr Stimmrecht bei der Bundestagswahl am 26. September zu nutzen.

Soest/Westfalen: Eine Demokratie lebe von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, heißt es in ihrem Wahlaufruf. Die Errungenschaft, an demokratischen Wahlen teilnehmen zu können, sollte jede und jeder wahrnehmen. Freie und geheime Wahlen, denen ein fairer, sachorientierter Wahlkampf vorausgehe, seien Ausdruck einer demokratischen Bürgergesellschaft.

Stärkung von Demokratie, Menschenrechte und Toleranz

Es bleibe Aufgabe auch der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V., auf allen Ebenen Demokratie, Menschenrechte und Toleranz zu stärken und zu gestalten – kommunal, national und europäisch. Der Verband, der mehr als 45.000 Frauen in Westfalen vertritt und mehr als 19 diakonische Einrichtungen verantwortet, unterstreicht in dem Aufruf, dass Rassismus, Hasskriminalität, Rechtsextremismus, Homo- und Transsexuellenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antifeminismus und Diskriminierung von Menschen mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar seien. Sie sei „davon überzeugt, dass rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien für Christ*innen nicht wählbar sind.“ Diese widersprächen der biblischen Botschaft von Gott dem Schöpfer aller Menschen, stünden im Widerspruch zum Versöhnungshandeln Jesu Christi und missachten die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens.

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. bittet alle Beteiligten im Wahlkampf sachlich und fair miteinander umzugehen. Alle Versuche, um politischer Macht willen, Vorurteile und Hass gegen einzelne Menschen oder Gruppen zu säen, seien zu verurteilen.

Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen bittet alle Wahlberechtigten, Parteien zu wählen, die für Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt, für Respekt, Toleranz und Mitmenschlichkeit und für eine demokratische Gesellschaft eintreten, in der alle ohne Angst leben können. Es gelte, gemeinsam die politischen Kräfte zu stärken, die sich dafür einsetzen, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben auf ein selbstbestimmtes und diskriminierungsfreies Leben in wirtschaftlicher Unabhängigkeit; Parteien zu wählen, die ein Familienverständnis haben, das Männern die Teilhabe an der Erziehung ihrer Kinder und der Pflege ihrer Eltern ermöglicht und die Verantwortung für Haus- und Familienarbeit nicht vorenthält; Parteien die Stimme zu geben, die sich für Gewaltfreiheit einsetzen und für einen Rechtsstaat, der Frauen und Kindern Schutz vor physischer und psychischer Gewalt garantiert.

Der Gesamttext des Wahlaufrufs ist unter www.frauenhilfe-westfalen.de nachzulesen.

Hintergrund Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. ist ein Mitgliederverband, ein Trägerverein und Bildungsanbieterin als Teil des Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Westfalen und Lippe e.V. Sie ist ein eingetragener Verein und tätigt die gemeindebezogene Frauenarbeit in Westfalen in Bindung an die Evangelische Kirche von Westfalen. Der Frauenverband will zu einer Gesellschaft beitragen, in der eine demokratische Kultur, der Schutz der Würde aller Menschen und die Gewährung von Menschenrechten selbstverständlich sind. 45.000 evangelische Frauen haben sich dafür zusammengeschlossen. Sie verantworten 19 Einrichtungen in der Pflegeausbildung, Altenhilfe, Behindertenhilfe und Anti-Gewalt-Arbeit in Westfalen.

