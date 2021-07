Direkt auf die griechischen Inseln

Vom Flughafen Paderborn/Lippstadt ab Juli nach Rhodos, Kreta und Kos

brilon-totallokal: Weitere attraktive Sonnenziele bieten Fluggesellschaften und Reiseveranstalter vom Flughafen Paderborn/Lippstadt aus ab Juli an. Zwei Airlines ermöglichen den Urlauberinnen und Urlaubern die direkte Anreise auf die beliebten griechischen Inseln Rhodos, Kreta und Kos. Damit steht einer angenehmen Urlaubsreise mit griechischem Flair nichts mehr im Weg.

Nach Palma de Mallorca und Antalya erweitern die Fluggesellschaften am Flughafen Paderborn/Lippstadt ihr Programm für den Sommerurlaub 2021 in diesen Tagen. Green Airlines startet in Zusammenarbeit mit mehreren europäischen Fluggesellschaften ab 3. Juli dienstags und samstags nach Heraklion/Kreta, ab 5. Juli montags und donnerstags nach Rhodos und ab 7. Juli mittwochs nach Kos. Die Flüge erfolgen mit Flugzeugen, die bis zu 146 Sitzplätze bieten.

Darüber hinaus nimmt die Corendon Airlines Europa am 5. Juli ihre Flüge nach Griechenland auf. Montags und freitags geht es mit einer Boeing B737-800, die über 186 Sitzplätze verfügt, nach Heraklion/Kreta. Alle genannten Flüge können im Reisebüro oder auf einer der vielen Online-Plattformen gebucht werden.

“Mit Mallorca, der Türkei und den griechischen Inseln sind sehr beliebte Urlaubsziele im Angebot, die in den vergangenen Jahren an unserem Flughafen Paderborn/Lippstadt stark nachgefragt waren. Die bereits vorliegenden Buchungen zeigen, dass die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter damit die richtigen Ziele ausgewählt haben”, betont Flughafen-Prokurist Roland Hüser.

