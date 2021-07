TSC Olsberg tanzt durch den Sommer

Nach dem erfolgreichen Trainingsauftakt des TSC Olsberg im Juni startet der Tanzsportclub in den Sommerferien durch.

brilon-totallokal: Olsberg: An ausgewählten Abenden finden Trainingseinheiten unter Anleitung statt. So bietet der olsberger Tanzclub im Juli jeweils dienstags abends (18.45 Uhr – 21.00 Uhr) ihren Mitgliedern Übungsstunden zum Vertiefen des Gelernten an. Weitere Trainingsabende sind in Vorbereitung und werden zeitnah auf der Website des TSC Olsberg veröffentlicht.

www.tsc-olsberg.de

Freunde des Discofox können jeweils montags (05.07., 19.07., 02.08., 16.08.) um 19.00 Uhr die Tanzfolgen unter Anleitung üben und verfeinern.

Für die Freund*innen des orientalischen Tanzes findet am 06.08.2021 um 19.00Uhr ein zweistündiger Workshop mit dem Thema „Meditative orientalische Kreistänze“ statt. Interessent*innen melden sich bitte unter [email protected].

Die verschobene Mitgliederversammlung ist als Präsenzveranstaltung am 19.08.2021 um 19.30 Uhr geplant. In den Vereinsräumen sind ausreichend Platz und gutes Lüftungssystem vorhanden.

Quelle: Stefan Eifler – TSC Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon