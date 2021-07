Wanderausstellung zum Pilgern in Referinghausen läuft noch

Nun ist die Wanderausstellung „Pilgern – auf historischen Wegen im Sauerland“ in der Kirche St. Nikolaus in Medebach-Referinghausen angekommen.

brilon-totallokal: Medebach: Herr Josef Lumme vom Sauerländer Heimatbund eröffnete sie mit zahlreichen am Pilgern interessierten und erfahrenen Menschen. In seinen Eröffnungsworten erläuterte er die Entstehung dieser Wanderausstellung und erklärte die Hintergründe. Für den Sauerländer Heimatbund habe die Heidenstraße auch als Weg für Kaufleute und Handelstreibende in der Geschichte Bedeutung gehabt. Er bedankte sich für die gute, reibungslose Organisation der Ausstellung bei den engagierten Personen vor Ort.

Die erfahrene Jakobuswegpilgerin Annemarie Schmoranzer beschrieb den Beteiligten mit spannenden Worten, warum sie in den letzten Jahren den Ort Referinghausen bevorzugt ausgesucht hatte. Sie sprach darüber, weil es ihr persönliches Anliegen war, den historischen Ort an der Heidenstraße durch einen neuen Wegstein in der Nähe der Marienkapelle für die Pilger zu kennzeichnen. Von ihren ganz eigentümlichen Erlebnissen, Motiven und den Überraschungen auf dem Jakobsweg in Spanien erzählte Frau Marina Lenze den Besuchern.

Sehr einladend begrüßt jetzt der symbolische „Pilger Rafael“ die Besucher in der Ausstellung mit vielen Informationstafeln und schmuckvollem Begleitmaterial. Die Ausstellung wird bereichert durch die Statue des Heiligen Jakobus d. Ä. aus der Kirche in Niedersfeld.

Bis zum 8. Juli 2021 hat die Informationssammlung zu „Pilgern – auf historischen Wegen im Sauerland“ noch den Standort in der Kirche St. Nikolaus in Referinghausen. Die Kirche ist ganztägig geöffnet.

Quelle: Beate Clement-Klütsch

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon