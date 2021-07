Brilon Kultour lädt ein zum Briloner KulturSommer 2021

Blumen für die Ohren. Vom 23. Juli bis zum 7. August 2021 präsentiert das Team von Brilon Kultour den Briloner KulturSommer auf dem Platz an der Heinrich-Lübke-Schule.

brilon-totallokal: Brilon: Das „School’s out“ der Absolvent:innen der Staatlichen Artistenschule Berlin bietet den fulminanten Auftakt von zwei bunt gemischten Kulturwochen. Das Straßentheater „Popcorn“ bietet ein artistisches Feuerwerk in einer poetischen und explosiv-unterhaltsamen Show. Live-Konzerte sprechen Fans unterschiedlichster Musik an. Der von der Jazznacht bekannte Joscho Stephan spielt mit der „Marion & Sobo Band“ eine Mischung aus Gypsy Jazz und Chanson. Rock und Pop als mitsingtaugliche Coverversionen präsentiert die „&Band“. Mit authentischem irischen Folk bringen „The Stokes“ eine musikalische Liebeserklärung an Irland und seine kulturelle Tradition nach Brilon.

Auch heimische Musiker:innen stehen auf der Sommerbühne. Die alternative Rockband „One Tape“ startet ihre Tour „Goldfischglas“ auf der Briloner Open Air Bühne. Die „BOBerkrainer“ bringen mit ihrer Polka- und Walzermusik vertraute und mit den abgesagten Schützenfesten vermisste Klänge in die Stadt. In der „Singer-Song-Sommernacht“ erklingen großartige, eigene Stücke mit poetischen und eindringlichen Texten, präsentiert von Stefan Voss, Cate Evens und Christina Lux jeweils zusammen mit ihren Musikern.

Mit „La Signora“ präsentiert Kulibri einen höchst unterhaltsamen Kabarettabend „Allein unter Geiern“, eine anbetungswürdige Verführerin aber auch verführte Angeberin unter freiem Himmel. Eines der berühmtesten Liebespaare der Weltliteratur beschließt das vielfältige Sommerprogramm. Das ENSEMBLE PERSONA begeistert auf Einladung vom Besucherring Brilon mit seinem Theaterschauspiel „Romeo und Julia“ von Shakespeare.

Brilon Kultour bedankt sich bei allen Sponsor:innen (einige davon s. Foto), die den KulturSommer ermöglichen.

Karten für alle Veranstaltungen können ab sofort bei der BWT telefonisch unter 02961 – 96990 oder online unter www.ticket-regional.de erworben werden. Für Getränke und Speisen vor Ort ist auch gesorgt, so dass dem Kulturerlebnis nichts mehr im Wege steht.

