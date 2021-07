POL-HSK: Ladendiebe gefasst

Ladendiebe auf der Flucht gestellt

brilon-totallokal: Olsberg: Am Samstag gegen 15:25 Uhr beobachtete eine Kundin in einem Discounter in der Fruges Straße drei Personen dabei, wie sie mehrere Packungen Zigaretten in eine Tasche steckten. Als die Diebe mitbekamen, dass ein Mitarbeiter die Polizei informierte, flüchteten sie. Die umgehend eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte zwei Personen noch im Nahbereich des Discounters feststellen. Als diese den Streifenwagen bemerkten, rannten sie weg.

Die 21- und 19-jährigen Männer ohne festen Wohnsitz konnten jedoch durch einen Beamten eingeholt und festgenommen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon