21 Jahre lang Ortsheimatpfleger in Bigge

brilon-totallokal: Bigge: Damit das, was „gestern“ war, auch heute und morgen noch aktuell ist, gibt es die Ortsheimatpfleger. 21 Jahre lang nahm Michael Maiworm in Bigge das Ehrenamt des Ortsheimpflegers wahr. Jetzt dankte ihm Bürgermeister Wolfgang Fischer für sein langjähriges Engagement.

Von 1999 bis zum Ende der vergangenen Wahlperiode im Jahr 2020 war Michael Maiworm Ortsheimatpfleger in Bigge. Dass man diese Aufgabe für einen solchen Zeitraum übernehme, sei keineswegs selbstverständlich, so Bürgermeister Fischer. Die Aufgaben eines Ortsheimatpflegers sind vielfältig. Unter anderem gehören dazu die Bereiche Natur und Landschaft, Ortsgeschichte, Boden- und Baudenkmalpflege, Baupflege, Volkskunde, Schrifttum sowie die niederdeutsche Sprachpflege. Wichtig ist auch die Kontaktpflege: Der Ortsheimatpfleger soll neben diesen Aufgaben mit allen in seinem Bereich tätigen Heimatpflegern, Heimatvereinen und sonstigen Personen und Organisationen auf dem Gebiet der Heimatpflege zusammenarbeiten.

Wolfgang Fischer würdigte das Wirken Michael Maiworms für die Heimatgeschichte in Bigge. Seine Nachfolge tritt nun Ulrich Körner an, den der Olsberger Stadtrat einstimmig in dieses Amt gewählt hatte. Ihm dankte das Stadtoberhaupt für seine Bereitschaft, die wichtige Aufgabe zu übernehmen. Das vielfältige heimatgeschichtliche Engagement im gesamten Olsberger Stadtgebiet mache deutlich, dass Heimatgeschichte nichts „Totes“ sei, unterstreicht Wolfgang Fischer. Gleichzeitig müsse es ein Anliegen aller Akteure sein, Zeugnisse der „Geschichte vor Ort“ langfristig zu erhalten. Wolfgang Fischer: „Es sind keine alten Dinge für alte Leute – es muss uns gelingen, junge Leute zu begeistern.“

Wer Interesse hat, sich mit diesen vielfältigen Tätigkeitsgebiet ehrenamtlich in den Ortschaften Olsberg sowie in Elleringhausen einzubringen, dem stehen alle Türen offen: Die Ämter des Ortsheimatpflegers sind in diesen beiden Orten aktuell nicht besetzt. Interessierte können sich unverbindlich mit Ortsvorsteherin Sabine Bartmann (Olsberg) und Ortsvorsteher Stephan Hoevels (Elleringhausen) bzw. bei der Stadtverwaltung Olsberg mit Sabrina Günnemann, Tel. 02962 / 982-274, in Verbindung setzen.

Bild: Für sein Engagement als Ortsheimpfleger für Bigge erhielt Michael Maiworm (re.) ein Dankeschön von Bürgermeister Wolfgang Fischer (li.) Neuer Ortsheimatpfleger ist Ulrich Körner (mi.).

