POL-HSK: Vier Männer schlagen zu

19-jähriger Marsberger zusammengeschlagen

brilon-totallokal: Brilon: Am Montagabend wurde die Polizei zur Strackestraße gerufen. Ein 19-jähriger Marsberger war gegen 20.45 Uhr von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden. Der Marsberger musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen waren die vier Männer auf den jungen Mann zugegangen. Provozierend verwickelten sie ihn in ein Gespräch. Nach kurzer Zeit schlugen und traten sie auf den Marsberger ein. Anschließend flüchteten die Täter. Nach Angaben des Geschädigten entwendeten die Täter hierbei auch sein Smartphone. Im Rahmen einer direkt eingeleiteten Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung auf der Altenbürener Straße auf das Quartett. Die vier 19 bis 24-jährigen Briloner wurden vorläufig festgenommen. Das Handy des Marsbergers führten die Männer nicht mit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, am Dienstag entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

