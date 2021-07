DEKRA und DTM weiten langjährige Partnerschaft aus

DEKRA kontrolliert Fahrzeuge ab sofort auch in der DTM Trophy DTM, DTM Trophy und DTM Classic | Logopräsenz auf allen Startnummern | Außergewöhnliche Partnerschaft seit über 30 Jahren

brilon-totallokal: Seit über 30 Jahren verbindet die DTM und die Expertenorganisation DEKRA eine außergewöhnliche Partnerschaft – in der aktuellen Saison wurde sie sogar noch weiter ausgeweitet. So übernehmen die Technischen Kommissare von DEKRA nicht nur die Technische Abnahme der GT-Sportwagen in der DTM, sondern jetzt auch in der Nachwuchsserie DTM Trophy. Neu ist auch, dass das DEKRA Logo auf den Startnummern aller drei DTM Rennserien – DTM, DTM Trophy und DTM Classic – präsent ist.

„Dass die Partnerschaft mit DEKRA bereits über 30 Jahre währt, ist bemerkenswert und macht uns stolz und dankbar zugleich. Mit der außergewöhnlichen Expertise seiner erfahrenen und engagierten Mitarbeiter nimmt DEKRA eine zentrale Rolle bei der Kontrolle der Rennfahrzeuge auf Einhaltung des technischen Reglements ein“, sagt Benedikt Böhme, Geschäftsführer der DTM-Dachorganisation ITR GmbH. „Die Ausweitung dieser langjährigen Partnerschaft ist ein eindeutiger Vertrauensbeweis für unsere DTM-Plattform.“

DEKRA und die DTM verfolgen mit der 1989 initiierten Partnerschaft seit jeher zwei Ziele: die Sicherheit aller Beteiligten und die Chancengleichheit aller Teilnehmer. Zudem bringt DEKRA sein Know-how auch in die Weiterentwicklung des Reglements ein. Die meisten Mitarbeiter, die an den DTM-Rennwochenenden im Einsatz sind, kommen aus dem DEKRA Technology Center am Lausitzring. Dort prüfen sie im Alltag Fahrdynamik, Abgasverhalten und vieles Weitere nach neuesten Maßstäben.

„Wir freuen uns, mit der Übernahme der operativen Umsetzung der Technischen Abnahme in der DTM Trophy unser Portfolio in dieser Rennserie erweitern zu können. Die Überprüfung der gesamten Palette an GT-Fahrzeugen der DTM ist für uns eine neue Herausforderung, der wir uns dank unserer Jahrzehnte langen Erfahrung im Motorsport mit großer Motivation stellen“, sagt Guido Kutschera, Vorsitzender Geschäftsführer der DEKRA Automobil GmbH. „Wir erhoffen uns sowohl von der DTM als auch von der DTM Trophy, die in ihre zweite Saison gestartet ist, aufgrund der Markenvielfalt auch 2021 spannende Rennen, für deren sportlich fairen und sicheren Ablauf DEKRA wieder seinen Teil beitragen wird.“

Über DEKRA Seit fast 100 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2020 hat DEKRA einen Umsatz von nahezu 3,2 Milliarden Euro erzielt. Rund 44.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. DEKRA gehört schon heute mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhaltigen Unternehmen im Ranking.

Quelle: DEKRA e. V. Stuttgart

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon