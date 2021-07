Ladendiebe festgenommen

Polizeibekannten Täter aus Dortmund und Paderborn

brilon-totallokal: Brilon: Am Dienstag gegen 14:45 Uhr wurden die Beamten zu einer Drogerie in der Freiladestraße gerufen. Ein Mitarbeiter hatte zwei Männer dabei beobachtete, wie sie Artikel in ihre Tasche steckten. Der Mitarbeiter informierte die Polizei und hielt die polizeibekannten Täter bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Der 44-jährigen Paderborner und der 45-jährige Dortmunder wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der 45-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Sein Komplize wurde wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

