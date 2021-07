Tödlicher Arbeitsunfall

Radlader erfasst einen 51-jährigen Mann

brilon-totallokal: Brilon: Zu einem tödlichen Arbeitsunfall kam es am Freitagmorgen in einer Firma in der Straße Im Kissen in Brilon.

Gegen 09.00 Uhr erfasste auf dem Firmengelände ein beladener Radlader einen 51-jährigen Mann aus Gutenacker. Bedauerlicherweise erlag der Mann den schweren Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hat einen Gutachter eingesetzt.

Das Amt für Arbeitsschutz erschien vor Ort.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon